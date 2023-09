Drugshandel in Zutphen neemt toe: eerste maanden van dit jaar 16 misdrijven meer

Weg vol ‘nepklin­kers’ aangelegd, maar buurt voelt zich genegeerd: ‘Zelfs in de andere straat horen ze het’

Na een stevige renovatie is de Lochemseweg in Epse nu ruim een maand weer open voor automobilisten, maar pas deze dinsdag krijgen omwonenden de kans om hun bezwaar bij de bezwarencommissie toe te lichten. ‘We zijn genegeerd, het ligt er nu allemaal al. Maar we gaan er wel naartoe, we willen zelf foutloos blijven.’