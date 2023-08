Duikers halen de Berkel in Zutphen leeg en worden wederom verrast: ‘Is dat een pistool?’

Snelheids­dui­vel uit Wilp mag jaar de bak in van OM na heftig ongeluk: ‘Onverant­woord met forse gevolgen’

Naar eigen zeggen had hij anderhalve fles wijn achter de kiezen toen het misging tijdens een zomeravond in 2021. De ravage op de A1 bij Klarenbeek was enorm en de gevolgen zijn groot. Het Openbaar Ministerie rekent dat de 51-jarige bestuurder uit Wilp zwaar aan en eist 350 dagen celstraf.