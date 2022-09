Eén van kleinste rijksmonumenten van Nederland in Warnsveld is gered, instorten voorkomen

Gratis muntjes voor Zutphense kinderen uit minima-gezinnen: ‘Elk kind moet naar de kermis kunnen’

Scheuren in de botsauto’s of een rondje maken in de draaimolen. Wie heeft er geen fijne jeugdherinneringen aan de kermis? Toch kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een kaartje voor een kermisattractie vaak niet bekostigen. Dat mag niet zo zijn, vinden Stichting Leergeld en de kermis in Zutphen. Zij geven zo’n 250 kinderen twintig gratis muntjes.

2 september