Een week lang ‘Zutphen on the Beach’: evenement moet opstapje naar nóg groter festijn worden

MET VIDEO Sproei­schaam­te? Hier niet: ‘Het regenwater is nooit op’

Hebben we al last van sproeischaamte? Nu er officieel sprake is van een watertekort is het sproeien van je tuintje not done. In Zutphen in de ecowijk mag het wel, want daar hebben de bewoners een regenbassin. En dat, terwijl de tuintjes van de aanpalende wijk verdorren.

5 augustus