Eerbeekse basisscholen breiden uit dankzij schuiven met scholen: ‘We gaan niets platwalsen’

Zomeront­moe­ting in Zutphen is volgens burgemees­ter een blijvertje: ‘Dit is leuker’

In Zutphen gaat zo goed als zeker een streep door de traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze zondag experimenteerde de gemeente met een ‘zomerontmoeting’, een idee van burgemeester Annemieke Vermeulen, waarbij inwoners en gemeentebestuurders elkaar konden ontmoeten in de buitenlucht. Volgens Vermeulen voor herhaling vatbaar. ,,Zo'n receptie in januari is compleet achterhaald.”

4 september