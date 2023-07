Einde aan crisis forensische zorg? GGD’s in regio slaan belangrijke slag: ‘Met stoom en kokend water’

Wordt dit verloeder­de gebouw in Gorssel na jaren eindelijk opgeknapt? ‘Van lelijkste naar mooiste pand’

Een jarenlange ergernis van bewoners van de Hoofdstraat in Gorssel lijkt te worden weggenomen. Een door groen overwoekerd pand is recent gekocht door een projectontwikkelaar, die er 9 woningen wil bouwen. Omwonenden zijn blij, maar ook bezorgd over het aantal parkeerplaatsen. ,,Blijft er nog wel plek?”