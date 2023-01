En weer valt Roparun Zutphen in de prijzen, met dank aan enthousiast publiek dat noodweer trotseerde

Inwoners Zutphen en Lochem met kleingeld en gratis patat verleid om vuurwerkaf­val in te leveren

Vuurwerk was volop aanwezig in Zutphen en Lochem. Maar na de harde knallen en siervuurwerk volgt een enorme bult afval. Een inzamelingsactie moet de vuurwerkresten van de straat krijgen. Lang niet in elke wijk is het een succes. ,,Voorgaande jaren stond het plein hier vol.’’

