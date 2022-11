Energiewinkel helpt Zutphense huishoudens de winter door

Valt de opgeknapte IJsselkade in de smaak bij bezoekers? ‘Dit is de duurste sportzaal van Zutphen’

Het heeft even geduurd, maar de metamorfose van de IJsselkade in Zutphen is voltooid. De kade moest meer een ontmoetingsplek worden. Is dat gelukt? De Stentor vraagt het de kadebezoekers.

31 oktober