Enise (20) uit Zutphen herstelt wonderbaarlijk na bijna-fataal ongeluk: ‘Onze dochter levert elke dag een topprestatie’

Interactieve kaart Zutphense strijd tegen de gans werpt vruchten af: minder nesten en minder overlast

Het onderdompelen van ganzeneieren in maisolie lijkt in Zutphen te helpen tegen de grote ganzenoverlast in de gemeente. Waar er afgelopen jaren elk jaar meer meldingen van overlast binnenkwamen bij de gemeente, zijn dat er nu beduidend minder geworden. ,,Het aantal meldingen is zeker met de helft afgenomen.’’

12 juli