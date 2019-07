'Enorm amateurisme' oorzaak diefstal 23 dienstwapens in Zutphen: codes slingerden rond

video Devente­naar (33) langer vast voor brute woningover­val in Zutphen

16:05 Een 33-jarige Deventenaar blijft vastzitten voor de gewelddadige overval op een bejaarde oud-ijzerhandelaar in een woonwagen in Zutphen. De rechtbank in Zutphen had er tijdens een pro-formazitting niet veel tijd voor nodig om te reageren op het verzoek tot invrijheidsstelling. De verdenkingen zijn te sterk.