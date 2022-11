Envelopje op de deurmat en knutselen maar: creatief per post voor Zutphense ouderen

Schrijver en columnist Gerbrand Bakker geeft lezing in Biblio­theek Eerbeek

Begin dit jaar verscheen de roman ‘De kapperszoon’ van Gerbrand Bakker. Op dinsdag 8 november is de schrijven en columnist te gast in de bibliotheek van Eerbeek. Bakker geeft dan een lezing in de Eerbeekse bibliotheek.

1 november