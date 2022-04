Ernstige aanrijding tussen Deventer en Eefde; 2 traumahelikopters geland

Lokale partij in Brummen zoekt naar wethouder via Facebook: ‘In de fractie wil niemand’

Een opvallende verandering bij Lokaal Belang (LB) in Brummen. Waar de partij bij de start van de vorige raadsperiode in 2018 uit elkaar viel door een strijd over wie wethouder moest worden, kampt LB nu juist met een tegenovergesteld probleem: niemand in de eigen fractie wil het wethouderschap bekleden. Met een oproep op sociale media hoopt de partij een goede kandidaat te vinden. ,,Raar voor de kiezer? Nee, denk het niet.”

