Ex-profbokser moet cel in na gijzeling en mishandeling van ex in Zutphense woning

MET VIDEO Nicoline was maanden bezig met speurtocht rond mysterieus koffertje (en nu is het opgelost)

In de weggeefkast van Nicoline Franke in Zutphen lag pas geleden ineens een mysterieus koffertje. Daarin paspoorten, rijbewijzen, een trouwboekje en wat kleine zwart-witfoto’s. De naam die in de papieren voorkwam: Plagge. Nicoline plaatste berichten in de Stentor-rubriek Lezers voor Lezers en op deze site verscheen een artikel. Nu heeft Nicoline beet. Het mysterie van het koffertje is opgelost.

20 mei