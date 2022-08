Femmie en Iede uit Urk raakten alles in één klap kwijt door een gasexplosie: ‘Sorry, zit nog steeds hoog’

Invaarver­bod Vispoortha­ven Zutphen: baggeren is oplossing, maar bagger­schip kan er niet in

Een probleem dat zich pas laat oplossen als het probleem is opgelost. Zo zou je de huidige stand van zaken rondom de Vispoorthaven in Zutphen kunnen omschrijven. Er kan op dit moment geen boot in of uit door het lage water. Baggeren kan het laagwaterprobleem oplossen, maar dat kan pas als het water weer hoog genoeg is om een baggerschip toe te laten. ,,We worden nu allemaal gevangen gehouden in deze situatie.’’

26 augustus