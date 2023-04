Festival Gluren bij de Buren in tuinen en huiskamers in Zutphen

Vorden krijgt regenboog(zebra)pad: ‘Het is tijd voor krachtig en blijvend symbool’

Bronckhorst mag wel wat meer uitstralen dat het een regenbooggemeente is, vinden vier politieke partijen. Daarom komt er een regenboog(zebra)pad, in het centrum van Vorden. Om te benadrukken dat iedereen wordt omarmd, ongeacht geslacht, afkomst, geloof, seksuele geaardheid, gender, lichamelijke of geestelijke beperking.