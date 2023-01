Fietsendief herkend en opgepakt door politie in Zutphen

Youri (32) brak ongeveer al zijn botten en is nu de ster in ‘spijker­har­de’ serie

Hoeveel botten een mens kan breken? Veel, zo weet Youri van der Meij inmiddels. De 32-jarige inwoner van Empe is een gepassioneerd motorcrosser. Dat brak hem letterlijk fysiek. Botten sneuvelden bij talloze valpartijen. Eenmaal maakte hij een duikeling die hij wonder boven wonder overleefde. Maar Youri’s geest bleef ongebroken: mentaal is hij ijzersterk. En lichamelijk krabbelde hij steeds weer op.

31 december