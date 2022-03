Fouten gemaakt bij oude vuilstort in Eerbeek: ‘Maar ze zorgen niet voor schadelijke milieueffecten’

FC Zutphen wint, harde nederlagen Be Quick en Oeken

In Zutphen was het bij de ene vereniging feest, terwijl de andere treurde. Be Quick staat door een nieuwe nederlaag stijf onderaan, FC Zutphen leidt in de derde klasse. In Oeken raapt men de scherven bijeen na een oorwassing bij VV Dieren.

27 maart