Ganzen in Zutphen: dankzij aanpak zijn het er minder, maar nog steeds heel veel

Hoe een Zutphenees de oer-Hollandse knakworst bedacht (en nu een ereplek heeft in het museum)

Duim en wijsvinger bijna delicaat om het worstje, de lippen getuit en smullen maar. Die afbeelding was jarenlang een begrip in heel Nederland. Elke snackbar had wel een plakkaat van ‘De Man van de Knakworst’ in de zaak hangen, als bewijs van de goede zakenrelatie met de gelijknamige Zutphense groothandel. De Man van de Knakworst heeft nu - aan de vooravond van Wereldknakworstendag - een ereplek in het Stedelijk Museum Zutphen.