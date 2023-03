Gelre ziekenhuis in Zutphen hekelt pamfletactie en verbiedt bijeenkomst van personeel

Derde klasse Voor FC Zutphen kan het ‘Jetzt geht’s looooos’-feest niet meer stuk na een heerlijke stadsderby

De stadsderby van Zutphen stond op het programma. Dat lieten de supporters van FC Zutphen en Be Quick niet onopgemerkt voorbijgaan. Oranje rook aan de ene kant, blauwe aan de andere. Winst was het enige dat telde voor de aanhang. Dat was na 90 minuten voetbal besteed aan de oranje massa: 4-0.