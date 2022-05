Genieten is over bij Zutphens Genietcafé, eigenaar vraagt faillissement aan: ‘Te maken met coronatijd’

Lunchen of een kopje koffie drinken op een groen hofje in de binnenstad van Zutphen. Het zit er niet meer in bij het Genietcafé op het karakteristieke Oude Bornhof. De rechter heeft op verzoek van eigenaar Gijs Peteroff (46) het faillissement uitgesproken over de horecazaak. Van vijftien medewerkers is het contract opgezegd.