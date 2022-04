Gerard wil ‘groenste tankstation van Nederland’ bouwen in Brummen: ‘Maar de gemeente werkt niet mee’

Brummense Tessa (38) opent eerste ‘schisis­zie­ken­huis’ van Guatemala: ‘Nooit gedacht’

Het plan was om één maand naar Guatemala te gaan. Inmiddels woont de Brummense Tessa de Goede al meer dan tien jaar in het land in Centraal-Amerika. Niet om van de tropische temperatuur te genieten, maar met een missie: het helpen van kinderen met schisis, in de volksmond een hazenlip genoemd. Twee weken geleden opende ze er met haar broer het eerste schisisziekenhuis.

27 maart