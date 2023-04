Goedkope pendelbusjes verdwijnen uit straatbeeld van Zutphen: ‘De kas is bijna leeg’

Voor 1,50 euro per keer worden ouderen voor de deur van hun woonzorgcentrum opgehaald en kunnen ze uitstappen bij meerdere trekpleisters in Zutphen. Vanaf augustus kan dat niet meer. De reden: het geld is bijna op en de gemeente Zutphen wil geen aanvullende subsidie verlenen. De stichting heeft van de gemeente een extra steun van 7000 euro nodig om de fiks gestegen elektra- en huurkosten te kunnen dekken.

,,Zonder die extra subsidie redden we het niet’’, zegt bestuurslid Kees Lustenhouwer, aanjager van het burgerinitiatief. ,,Onze kas is nagenoeg leeg. We hebben aangeklopt bij het bedrijfsleven voor hulp, maar dat leverde niets op. We moeten uiterlijk 1 mei zekerheid hebben over de aanvullende subsidie, anders kunnen we geen fatsoenlijke planning maken voor de komende periode.’’