GroenLinks Zutphen besluit eind komende week met wie het verder wil na gewonnen verkiezingen

Gerard wil ‘groenste tankstati­on van Nederland’ bouwen in Brummen: ‘Maar de gemeente werkt niet mee’

Een tankstation dat omgeven is door groen, met genoeg laadpalen en zelfs een mogelijkheid om waterstof te tanken. Het is een droom die Gerard Nijenhuis (63) al vijftien jaar probeert te verwezenlijken, maar die nog altijd niet is uitgekomen. De gemeente zegt er positief in te staan, maar daar merkt Nijenhuis weinig van. ,,Telkens als je denkt dat alles klaar is, moet er weer iets nieuws aangepast worden.”

5 april