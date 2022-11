Grootste Nederlandse sportwagenfabriek uit Zutphen voor miljoenen in Franse handen: ‘Opluchting na oplichting’

Locaties voor zonnepar­ken in Brummen bekend: boomkweke­rij in Eerbeek grootste kanshebber

De komst van zonneparken op vier verschillende plekken in de gemeente Brummen is een stapje dichterbij. Begin dit jaar dienden negen projectontwikkelaars hun plannen voor zonneparken in de gemeente in. Een zonnepark van 11 hectare op de boomkwekerij van Meeuwis de Vries (76) in Eerbeek blijkt het waarschijnlijkst. ,,Een betere plek voor een zonnepark ga je niet krijgen.”

2 november