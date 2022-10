Grote brand in woonboerderij van ouder echtpaar in Hall

Datalek op stadhuis Zutphen: ‘Documenten per ongeluk vernietigd’

Tientallen digitale dossiers op het stadhuis in Zutphen zijn per ongeluk in de prullenbak verdwenen. Het gaat hierbij onder meer om omgevingsvergunningen, sloopmeldingen en evenementenvergunningen. Hoewel er geen persoonlijke gegevens op straat liggen, heeft wethouder Sjoerd Wannet melding laten maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ,,We verwachten het merendeel te kunnen herstellen.’’

5 oktober