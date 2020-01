Hackers vallen computersystemen gemeente Zutphen aan

Het versleutelen van gegevens voor losgeld? Het verwijderen of stelen van datagegevens? Medewerkers van de gemeente Zutphen tasten nog in het duister wat de bedoeling is geweest van een hackpoging op het stadhuis. Wel is duidelijk dat onbekenden software hebben geïnstalleerd op het toegangsportaal van de gemeente. Via dit toegangsportaal kunnen ambtenaren op afstand van het stadhuis inloggen op het netwerk.