Hakketakken over vraag of Eerbeeks bos mag wijken voor papierindustrie of beschermde status heeft

Fracties in Zutphen willen duidelijk­heid over groeiend goederen­ver­voer via spoor: ‘Er zijn wel grenzen’

De PvdA en Burgerbelang Zutphen Warnsveld (BbZW) willen dat de gemeente Zutphen er korter op zit wat betreft de toekomstplannen voor het goederenvervoer via het spoor in Nederland. De fracties willen weten hoe de gemeente wordt meegenomen in de plannenmakerij rondom de Noordtak-verbinding via de Achterhoek, waardoor het in Zutphen rustiger zou worden qua goederenvervoer.

11 oktober