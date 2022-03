Hall in protest tegen mogelijke komst van zonnepark: ‘Hele buurt staat op z’n kop’

Wisseling van de wacht, raad Zutphen onherken­baar na verkiezin­gen: ‘Nu gaat het echt gebeuren’

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in Zutphen tot een grote stoelendans geleid in de Burgerzaal. Bijna de helft van de raadszetels in de raadszaal van Zutphen wordt vanaf nu ingenomen door nieuwe gezichten. Onder hen opvallend veel jongeren. ,,Middenin de coronacrisis zocht ik iets om te doen.’’

25 maart