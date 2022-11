Hardloper aangereden tussen Zutphen en Lochem: ‘Ik hoorde opeens een harde knal’

De Rijksstraatweg (N346) tussen Zutphen en Lochem is vanmorgen bij Warnsveld afgesloten geweest vanwege een zwaar ongeluk. Een hardloper is daar geschept door een auto. De situatie was ernstig: personeel van twee ambulances en de traumahelikopter ontfermden zich over het slachtoffer.

Het ongeluk gebeurde even na tien uur. Tot grote schrik van getuige Marianne Boschman die ter plekke haar honden aan het uitlaten was. ,,Ik hoorde opeens een harde knal en zag een man in sportkleding op straat liggen. De chauffeur van de auto sprong er uit en samen met andere weggebruikers hebben ze eerste hulp verleend. Dat wil zeggen: ze lieten hem op zijn zij liggen en legden een deken over hem heen.’’

Met spoed naar ziekenhuis

Na wat in haar beleving een eeuwigheid duurde, arriveerden twee ambulances die de zorg overnamen. Ook was al vrij snel een traumahelikopter aanwezig, waarvan de arts assistentie verleende. De huidige toestand van de hardloper, die met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen is vervoerd, is onbekend. De behoorlijk aangedane bestuurder van de auto is door een passant naar huis gebracht.

De schade aan de auto bestond voornamelijk uit een gebarsten voorruit. In verband met het ongeluk is de (drukke) rijksweg afgesloten. Het verkeer wordt mondjesmaat via de parallelweg langs de onheilsplek geleid.

Het was sowieso een drukke ochtend voor de hulpdiensten in Zutphen: een uur later gebeurde er op een rotonde in de stad opnieuw een zwaar ongeluk. Daarbij kwam een scooterrijder vast te zitten onder een auto.