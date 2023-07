Het was Rutte die de val uitlokte

Rattenover­last in Zutphen neemt fors af, maar gemeente ziet niets in stoppen met maatrege­len

Maatregelen in Zutphen om de overlast van ratten tegen te gaan, lijken te helpen. Het aantal meldingen bij de gemeente is in twee jaar tijd flink afgenomen en het aantal ratten dat wordt gevangen in betonnen vangbakken, wordt steeds minder. Stoppen met het bestrijden van de beesten is alleen nog geen optie, vindt de gemeente.