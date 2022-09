Hevig verzet en actie buren voorkwamen ontvoering in hartje Zutphen: celstraffen geëist tegen Apeldoorners

Brummen klimt uit financieel dal en investeert weer: Dit is wat inwoners ervan gaan merken

Waar de gemeente Brummen de afgelopen jaren in financieel zwaar weer verkeerde, breekt nu de zon door. De gemeentelijke schatkist is gespekt, er is ruimte om te sparen en investeringen zijn zelfs weer mogelijk. Niet alleen fijn voor de gemeente, maar ook voor haar inwoners: een beoogde belastingverhoging blijft achterwege.

22 september