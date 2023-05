Hoe een zwaar gepeste Achterhoekse puber een uniek Zutphens zangkoor oprichtte: ‘Mijn droom komt uit’

Video Waarom ondernemer Rhodé uit Brummen in gesprek mocht met koningin Máxima: ‘Ik ben zakelijker geworden’

Bij het werkbezoek woensdagmiddag bij mbo-school Aventus in Apeldoorn sprak koningin Máxima onder meer met Rhodé Bouter uit Brummen. Dat was geen toeval, want de eigenaresse van een damesboetiek liep de laatste jaren tegen veel financiële uitdagingen aan. Ze krijgt nu hulp, met succes: „Ik ga het redden.”