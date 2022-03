Hoe gevelsteen van Zutphens icoon in afgelegen winkelpand Arnhem belandde: ‘Geschiedvervalsing’

Keshia speelt mee in Het verhaal van Nederland en ligt daarvoor ‘dood’ op straat in Zutphen

Je moet er wat voor over hebben om je rol perfect te spelen en dus vond Keshia van Rossum uit Neede zichzelf terug op de koude natte stenen in Zutphen. Dit alles voor het populaire tv-programma Het verhaal van Nederland, waarin ook voor Zwolle een belangrijke rol is weggelegd. ,,Er komt heel veel bij kijken.”

2 maart