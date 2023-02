Hoe nu verder met de Hanzehof en de bibliotheek in Zutphen? ‘Centrale plek met kruisbestuiving’

Theater Hanzehof, de Muzehof en BIJ de Bieb gaan met elkaar om de tafel hoe ze elkaar kunnen versterken en hoe dat vorm te geven is in een nieuw Hanzehof-complex. Een ding is zeker: de omstreden biebuitleen blijft gewoon in de Broederenkerk in het centrum.