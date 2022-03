Hoe onervaren ‘familiepartij’ Lokaal Belang politieke speelveld in Brummen drastisch verandert

uitslag verkiezingen Na nek-aan-nekrace wint GroenLinks in Zutphen: ‘Beloond voor afgelopen vier jaar’

GroenLinks is in Zutphen net als vier jaar geleden met vijf zetels de grootste worden. Na een zenuwslopende verkiezingsavond pakt de partij een zetel meer dan Burgerbelang en PvdA. Nieuwkomer Partij voor de Dieren komt de raad in met twee zetels.

17 maart