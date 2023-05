Hoe Zutphenaren Roparun naar hun stad haalden en er elk jaar feestje van maken: ‘In Deventer en Holten was het saai’

Jazz en wereldmu­ziek in de bijentuin in Zutphen: ‘Eigen stoeltje meenemen’

De jazzband Maslo’s Equipe speelt op tweede pinksterdag, maandag 29 mei, in de Bijentuin aan de Harenbergerweg/hoek Braamkamp in Zutphen. Het gaat om een klapstoelconcert in de serie ‘Maja-concerten’. Muzikanten uit Zutphen spelen daarbij akoestisch op een klein podium in de tuin.