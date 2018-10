Hondengif zet buurt in Zutphen op scherp: 'Het lijken wel brokjes'

Video Leveran­cier: koelvloei­stof was niet de boosdoener in Zutphense Coop

17 oktober Het onwel worden van enkele medewerkers van de Coop aan de Weg naar Laren in Zutphen is niet veroorzaakt door het vrijkomen van de koelvloeistof freon, stelt de leverancier. ,,Maandag en dinsdag hebben we uitgebreid onderzoek gedaan en daarbij hebben we niet kunnen vaststellen dat er een emissie van freon heeft plaatsgevonden'', zegt Jaap Jonker, service manager van Veld Koeltechniek in Groenlo.