HoutrookVrij komt met actie om gemeenten te wijzen op hun verantwoordelijkheid: ‘Zijn de lakse houding zat’

De gemeente Zutphen kan vrijdag meerdere brieven met een handhavingsverzoek op de mat verwachten van burgers die last hebben van houtrook. De brief is opgesteld door Stichting HoutrookVrij die vindt dat de gemeente meldingen van houtrookoverlast negeert.

De brieven met het handhavingsverzoek worden vrijdag 17 september bij de gemeente Zutphen bezorgd. Indieners eisen in die brief dat er een degelijk onderzoek komt naar de luchtkwaliteit in hun leefomgeving.

Volgens de stichting HoutrookVrij Zutphen is deze collectieve actie nodig, omdat de gemeente niets of nauwelijks iets met de meldingen van houtrookoverlast doet. Soms krijgt de melder wel een reactie terug, maar wordt er uiteindelijk niets verbeterd aan de luchtkwaliteit.

Eind 2022 oordeelde de Raad van State in een zaak van stookoverlast in de Zeeuwse gemeente Borssele dat die gemeente in het kader van een handhavingsverzoek onvoldoende onderzoek naar de luchtkwaliteit had gedaan. Die uitspraak heeft volgens de stichting gevolgen voor alle gemeenten en maakt de weg vrij voor deze collectieve actie.

Afgewimpeld

HoutrookVrij is klaar met de houding van de gemeente en heeft daarom deze brief opgesteld. ,,We krijgen zoveel verhalen binnen van mensen die een melding hebben gedaan en vervolgens worden afgewimpeld’’, zegt Anne-Marie Monnikhof van de stichting. ,,De gemeente laat weten dat ze niks aan het probleem kunnen doen. Zij verwijst naar de landelijke politiek.’’

Of het daadwerkelijk op het bordje van politiek Den Haag ligt, is de stichting niet duidelijk. En of de meldingen over rookoverlast wel bij de gemeente thuishoren ook niet. Is het dan wel terecht dat de gemeente een handhavingsverzoek krijgt?

,,Een gemeente zou de luchtkwaliteit van woonwijken gewoon in beeld moeten hebben. Door fijnstofmetingen uit te voeren. Net als dat de GGD dat heeft laten doen’’, meent Monnikhof. ,,Er is wel een meldpunt voor scheve stoeptegels, maar niet voor luchtkwaliteit. Dat is gek. Ze kunnen dit probleem hierdoor niet zomaar wegduwen.’’

Onderzoeksplicht

Het hoofddoel van deze actie is dan ook om gemeenten duidelijk maken dat ze in het kader van een handhavingsverzoek hun onderzoeksplicht serieus moeten nemen. Een gemeente kan een handhavingsverzoek in tegenstelling tot een melding niet naast zich neer leggen en is verplicht om binnen acht weken met een reactie te komen.

Een van de deelnemers die vrijdag zo'n handhavingsverzoek zal indienen is Mariël Ellens uit Zutphen. ,,Er liggen steeds meer onderzoeken die wijzen op de schadelijke effecten die houtrook kunnen veroorzaken. Ik zelf ben ook iemand die er al jaren last van heeft dat er in mijn omgeving hout wordt gestookt.”

,,Ik ben al jaren aan het melden. De gemeente is hier zelfs al eens gekomen om roetdeeltjes te meten dus ze weten ervan. Met de uitspraak van de Raad van State zien we nu een gaatje. Die hebben in feite de gemeente met huiswerk naar huis gestuurd. Ik zal ook een verzoek indienen want ik ben de lakse houding van de gemeente zat.”

Geen verbod

Wethouder Sjoerd Wannet reageert namens de gemeente Zutphen. ,,De aanpak van houtrook is heel complex. Daarom hebben we als college ook een voorstel gedaan aan de gemeenteraad om het Schone Lucht akkoord te ondertekenen. Dat besluit volgt nog.”

,,Meldingen over overlast door houtstook nemen we altijd serieus en we doen er ook iets mee. We kunnen echter geen verbod op leggen. Dat zorgt ervoor dat de melder niet altijd ervaart dat de overlast ook daadwerkelijk stopt. Wij zouden dan ook heel graag met de stichting in gesprek gaan.”

Naast Zutphen ontvangen ook de gemeenten Barneveld, Rheden, Woudenberg en Leeuwarden vrijdag de verzoeken. Het handhavingsverzoek is op de website van HoutrookVrij te vinden.