Huurder aast op koop van met sloop bedreigde Meisjesvakschool Zutphen: ‘Soort huis van de stad’

Eerbeekse kinderkle­ding­win­kel voor minima dreigt te verdwijnen door vernieu­wing De Beekwal: ‘De tijd dringt’

Shirts, broeken, jassen of speelgoed. Eerbeekse minima weten al bijna tien jaar de Stichting Kinderkledingbeurs aan de Derickxkamp te vinden voor hun zoon of dochter. De toekomst van de stichting is nu echter ongewis. Doordat het pand waar de stichting in zetelt gesloopt gaat worden voor nieuwe woonzorgappartementen, is de kans aanwezig dat de stichting verdwijnt. ,,De huurprijzen van nu kunnen wij als stichting niet betalen.”

20 juli