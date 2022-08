Ingrijpende maatregel dreigt door watertekort: eenrichtingsverkeer voor scheepvaart op de IJssel

Een van grootste werkgevers in Zutphen verkocht: ‘Dit heeft wel wat gevolgen’

Aurubis in Zutphen komt in andere handen. Het bedrijf met meer dan driehonderd werknemers is verkocht aan de internationaal opererende KME-groep. De fabriek aan de Oostzeestraat is een van Europa’s grootste producenten van vlak gewalste koper- en messingproducten.

3 augustus