Inschrijvingen geopend voor Kindervakantiespelen in Eerbeek

Gestolen botsauto belandt op de rails bij Eefde: ‘Dit had heel verkeerd af kunnen lopen’

De politie is naarstig op zoek naar de daders van een ‘oerdomme’ actie in Eefde. Een groep onverlaten vond het blijkbaar een goede grap om midden in de nacht een botsauto te stelen op de kermis en die achter te laten op het spoor. Eigenaar Nico Sterrenberg is tegelijk boos en opgelucht: ‘Dit had veel slechter af kunnen lopen’.

23 juni