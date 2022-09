Internationaal bekende kunstenaar Edith Meijering krijgt postuum Zutphense onderscheiding

Verborgen parel + video Bijna niemand weet het, maar in Zutphen zit een bieb met eeuwenoude boeken: ‘Boek voor prijs van huis’

Een rondje in de fluisterboten, de Wijnhuistoren beklimmen of de Kettingbibliotheek in de Walburgiskerk bezoeken. Het zijn toeristische trekpleisters, maar ook uitjes die menig inwoner zelf heeft beleefd. Wat veel minder mensen weten is dat de Walburgiskerk een eeuwenoude verstopte bibliotheek bevat. ,,Zo'n boek ging destijds voor de prijs van een huis weg.’’

