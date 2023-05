Internationaal Cellofestival Zutphen trapt dit jaar af met sneak preview in Theater Hanzehof

Doornspij­ker verdacht van veroorza­ken letsel tijdens ijszeilen op het Veluwemeer

Zaterdag 13 februari 2021 was een dag die voor veel Nederlanders in het teken stond van ijspret. Na een flinke vorstperiode was het op vijvers, plassen en meren overal druk met schaatsers, die optimaal wilden profiteren van de goede ijsdikte. Zo ook op het Veluwemeer, dat voor een groot deel bedekt was met ijs.