Inwoners Zutphen en Lochem met kleingeld en gratis patat verleid om vuurwerkafval in te leveren

Woontorens aan de IJssel veranderen Zutphense skyline, fraai of lelijk? ‘Een stenen puist’

In Zutphen begint volgend jaar de bouw van drie appartementengebouwen aan de IJssel, als sluitstuk van nieuwbouwwijk Noorderhaven. Over smaak valt eindeloos te twisten, zeker als het gaat om bebouwing die de horizon van de stad verandert. Maud Arkesteijn, voorzitter van Erfgoedvereniging Heemschut Gelderland, vindt het nieuwste stukje Zutphen een gemiste kans. ,,De architectuur is overal hetzelfde. Torens, torens, torens.’’

27 december