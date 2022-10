Is oud Eerbeeks bos dat neermoet voor papierindustrie toch niet beschermd? ‘Moet duidelijkheid komen’

Spoorvia­duct Zutphen blijft zorgenkind­je: teller van botsende vrachtwa­gens staat na elf jaar op 19

Tussen Apeldoorn en Zutphen en tussen Dieren en Zutphen lag het treinverkeer vanmiddag bijna een uur lang stil. Oorzaak is een vrachtwagen die tegen de bovenkant van het spoorviaduct is gereden. Daarmee staat de teller op negentien aanrijdingen in iets meer dan tien jaar tijd. De oplossing is echter nabij, belooft de provincie Gelderland.

13 oktober