Jarenlange vete tussen buren: Empenaar moet ruim 8000 euro betalen aan buurman

En weer valt Roparun Zutphen in de prijzen, met dank aan enthousi­ast publiek dat noodweer trotseerde

De Roparun en Zutphen, het is al jarenlang een gouden combinatie. De deelnemers aan de estafetteloop voor het goede doel kijken steeds weer reikhalzend uit naar de feestelijke doorkomst door de Hanzestad. Die doorkomst bracht al veel geld in het laatje en daar komt nu weer 11.000 euro bij. Zutphen is verkozen tot op een na beste doorkomstplaats van de Roparun.

10 januari