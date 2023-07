Jasper Stam bespeelt stokkenklavier in Wijnhuistoren Zutphen

Hoogleraar over kwestie Conny Bieze: ‘Gemeente Voorst, geef openheid van zaken’

,,Een unieke zaak’’, zo noemt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries de kwestie rond voormalig wethouder Conny Bieze. Hij hekelt de rol van de gemeente Voorst. Die houdt na onthullingen van de Stentor over het aftreden van Bieze de lippen stijf op elkaar. ,,Het is in ieders belang dat alle feiten op tafel komen.”