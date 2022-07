Jongeren proberen in Zutphen uur lang uit handen van politie te blijven (en hebben daar een heel strijdplan voor)

Ze doen mee aan the Hunt. Een evenement, bedacht door jongerenwerkers van Perspectief samen met de politie in Zutphen. Perspectief is een organisatie voor maatschappelijk werk in Zutphen. Het idee? Honderdzestig kinderen slaan, verdeeld in vier shifts, op de vlucht voor de aanwezige politie. De uitdaging is om hun stempelkaarten binnen een uur te vullen en ongezien weer terug te keren naar het wijkcentrum.