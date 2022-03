Juist in Theater Hanzehof struikelen lijsttrekkers over de toekomst ervan: ‘Liever Hanzehof dan cello-studenten’

Nouran wilde niet sterven in Aleppo, daarom vluchtte ze met een schilderij en wat gedichten naar Zutphen

Granaten verwoestten de huizen om haar heen. Schuilend onder de trap van haar woning in Aleppo zei kunstenares Nouran Breem tegen haar geliefde: ,,Ik wil hier niet doodgaan.’’ De volgende dag vertrokken ze. Hij met een schilderij van haar, zij met de gedichten van hem. In Zutphen bouwden ze een nieuw leven op. Theatergroep Woest Oost brengt in maart haar (vlucht)verhaal.

