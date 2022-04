Jules (79) voelt zich op zijn plek in Zutphense Knarrenhof: ‘Ik ga hier plezierig oud worden’

video Vorige week kwam koningin Máxima er nog langs, nu trekt Zutphen de portemon­nee als redding

Ixta Noa ontvangt de komende twee jaar 65.000 euro per jaar extra aan subsidie. Dit geld is nodig om de vestiging in Zutphen van de instelling waar mensen met psychische problemen worden geholpen, te behouden. Opvallend genoeg kwam koningin Máxima er afgelopen week nog langs op werkbezoek, maar: „De extra subsidie hangt niet samen met het bezoek van de koningin.”

21 april